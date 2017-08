Jazmín Pinedo se indigna por página de Facebook que promete filtrar video íntimo de Isabel Acevedo [VIDEO]

La conductora del programa Espectáculos, Jazmín Pinedo, se refirió a una página de Facebook que prometía filtrar un supuesto video íntimo de la bailarina Isabel Acevedo. La página pedía 1.200 likes para hacerlo.



Jazmín Pinedo se mostró indignada. "Cada uno podrá pensar lo que quiera de Isabel Acevedo, pero lo que está pasando con esa página es despreciable, es enfermizo y es lo más bajo que puede existir", dijo la conductora de Espectáculos.



La conductora también se refirió a la exposición de la intimidad de las personas. "Ninguna persona tiene que estar expuesta a este tipo de situaciones donde se ventila de la máxima forma su privacidad, su intimidad", explica Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo despotrico contra las personas que siguen a este tipo de páginas. "Todos los que siguen a esta página no solamente no deberían seguirla sino deberían bloquearla para que esta sea eliminada", indicó molesta la conductora.

Además, Jazmín Pinedo se mostró mortificada por la veracidad de las imágenes que prometen filtrarse. "Es mentira. Nosotros sabemos de muy buena fuente que lo que se dice ahí es mentira, ese video no pertenece a Isabel Acevedo", afirma la conductora.



Jazmín Pinedo indicó que hay que tener mucho más cuidado con las publicaciones que se buscan viralizar. "Por si acaso para las personas que no lo saben eso está penado por la ley. Si a Christian Domínguez o a Isabel Acevedo se les ocurre llegar por el IP hasta las personas que han hecho esta porquería podría meterla presa", advirtió la conductora.





El fin de semana, el portal de Facebook Chibolo peruano publicó una captura de un supuesto video íntimo de la bailarina Isabel Acevedo. "¿Adivinen quién encontró el pack de 'Chabelita'?", se puede leer en el post.



Los seguidores de la página no tardaron en marcar el pulgar en Facebook y compartir la publicación, la cual mostraba una foto de la pareja de Christian Domínguez en un lado y la captura del video íntimo en el otro extremo.

