Jazmín Pinedo recibe mensaje de Gino Assereto durante su programa EN VIVO y termina llorando [VIDEO y FOTOS]

La conductora de Espectáculos, Jazmín Pinedo, celebró por adelantado su cumpleaños 27 en el espacio televisivo que conduce. El festejo estuvo lleno de sorpresas y la ex chica reality lloró con cada uno de los detalles, en especial con un mensaje que le envió su pareja, el integrante de Combate, Gino Assereto.



Jazmín Pinedo leyó el mensaje de Gino Assereto en voz alta. El integrante de Combate le recordaba a la conductora cómo se conocieron, lo que sintió cuando la vio la primera vez y cómo cambio su vida al compartirla con ella.



Jazmín Pinedo se reía, pero cuando llegaba a la parte final del mensaje rompió en llanto. "Me encantaste y no sólo por lo hermosa que eres sino también por lo chevere que la pasaba a tu lado, conversaciones sin fin hacían que el momento se quedará corto", le dice Gino Assereto en el mensaje.



Gino Assereto escribió que iba a ser imposible que saque de su cabeza todos los momentos lindos que ha vivido con Jazmín Pinedo. "Nuestro primer beso (eso sí te prohíbo contar) Ya no te amo como antes, te amo más", leyó Jazmín Pinedo.

Jazmin Pinedo rompe en llanto con mensaje de Gino Assereto

Jazmín Pinedo se mostró muy agradecida con la producción y recibió varias sorpresas durante la celebración.La primera sorpresa fue una cadena que le envió su madre, la cual perteneció a Jazmín Pinedo. La conductora creía que la esclava estaba perdido y eso la ponía muy triste debido a que quería entregársela a su hija Khaleesi,



La mamá de Jazmín Pinedo llamó al programa y describió como era la conductora en la infancia. "Eras la niña más feliz del mundo, el regalo más grande que me diste en la vida es a mi nieta, Khaleesi. Yo sólo deseo que cumplas todas tus metas, me haces sentir muy orgullosa", dijo la señora.



Jazmín Pinedo se mostró muy conmovida. La conductora recibió la visita de su hermana menor Xiomara, quien llevaba en sus brazos a la hija de la ex chica reality. La modelo se acercó a ambas y las abrazó fuerte.



Antes de que ingresará la hermana de Jazmín Pinedo al set, la conductora hablaba de cómo la recibía su pequeña Khalessi cuando llegaba a casa. "Me dice mamá, mamá, mamá, esa es la hora en la que almorzamos juntas", dijo la ex chica reality ente lágrimas.



