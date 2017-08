Jazmín Pinedo llora en vivo al ver a su hermana menor que regresó de Uruguay por su cumpleaños [VIDEO]

Jazmín Pinedo se emocionó hasta las lágrimas con el homenaje que le realizaron en el programa Espectáculos por su cumpleaños, que es el 19 de agosto. La conductora de televisión se mostró muy agradecida con la producción y recibió varias sorpresas.



La primera sorpresa fue una cadena que le envió su madre, la cual perteneció a Jazmín Pinedo. La conductora creía que la esclava estaba perdido y eso la ponía muy triste debido a que quería entregársela a su hija Khaleesi,



La mamá de Jazmín Pinedo llamó al programa y la conductora le agradeció por la sorpresa. "Eras la niña más feliz del mundo, el regalo más grande que me diste en la vida es a mi nieta, Khaleesi. Yo sólo deseo que cumplas todas tus metas, me haces sentir muy orgullosa", dijo la señora.



La conductora de Espectáculos continúo llorando, mientras su mamá relataba episodios de la infancia de Jazmín Pinedo. "Ella ha sido todo desde muy pequeña, siempre tomó sus propias decisiones", explica la señora.

Jazmin Pinedo llora al escuchar a su mamá

Las emociones continuaron para Jazmín Pinedo. La conductora recibió la visita de su hermana menor Xiomara, quien llevaba en sus brazos a la hija de la ex chica reality. La modelo se acercó a ambas y las abrazó fuerte.



Antes de que ingresará la hermana de Jazmín Pinedo al set, la conductora hablaba de cómo la recibía su pequeña Khalessi cuando llegaba a casa. "Me dice mamá, mamá, mamá, esa es la hora en la que almorzamos juntas", dijo la ex chica reality ente lágrimas.



La hermana de Jazmín Pinedo la abrazó fuerte, ella vive fuera del país en Uruguay. "Es una persona increíble, un ser humano preocupado por su familia, una persona que tiene mucho amor para dar", dijo Xiomara sobre la conductora.



Jazmín Pinedo cumplirá 27 años el 19 de agosto. Las fans de la conductora de Espectáculos se sienten muy orgullosas de los logros de la figura televisiva quien empezó modelando y terminó con programa propio.

Jazmín Pinedo llora con su hermana