Jazmín Pinedo arremete contra la mamá de Korina Rivadeneira por sus fotos con artistas en el extranjero [VIDEO y FOTOS]

La mamá de Korina Rivadeneira, Maribel Arcila, radica en Estados Unidos desde hace varios años. La señora publicó una foto al lado del cantante venezolano Guillermo Dávila, en la imagen se veía muy feliz y esto generó críticas de parte de los fans de la modelo.



Jazmín Pinedo fue una de las más indignadas con la situación. "Si a mi hija le está pasando algo como lo que le está pasando a Korina, yo no estaría tomándome fotos con artistas en otros países, estaría acá", indicó la conductora de Espectáculos bastante indignada.



La conductora también se refirió a la cercanía de la mamá de Korina Rivadeneira con la modelo. "Estaría acá para cuando ella coja el teléfono o ella me necesite, yo esté ahí presente", indicó Jazmín Pinedo bastante mortificada.



La mamá de Korina Rivadeneira, Maribel Arcila, se ha pronunciado por la situación de su hija en Perú. “Le pido a las personas que no sean tan duras. Kori es buena personita. Kori ha luchado sola, llegó a ese país sola y ha querido salir sola adelante”, explicó la señora.

La conductora se indignó por actitud de mamá de Korina Rivadeneira