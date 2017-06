Jazmín Pinedo: Mamá de Milett Figueroa pierde los papeles en TV y le grita al panel de 'Espectáculos' [VIDEO]

La señora Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, ha demostrado en muchas oportunidades que siempre dará la cara para defender a su hija. Por eso, desató su furia cuando en el programa 'Espectáculos' los panelistas empezaron a recordar el pasado amoroso de la participante de El Gran Show.

La producción del programa 'Espectáculos' se comunicó con Martha Valcárcel para que dé su opinión sobre la actitud de Pato Quiñones con una reportera. Sin embargo, la mamá de Milett Figueroa quiso dar unas palabras primero contra el panel por hablar mal de su hija.

"La dignidad de mi hija es intachable. Es intachable y yo voy a salir a defenderla. Yo voy al canal 2 y es muy penoso que voy a un sitio donde a mi hija la maltratan de esa forma. No se le maltrata y no pueden hablar de ella porque para eso hay juicios", dijo la mamá de Milett Figueroa

La señora Martha Valcárcel empezó a levantar la voz y no permitía que ninguno del panel pudiera hablar, incluyendo a Jazmín Pinedo. La conductora intentó en más de una ocasión interrumpirla pero la mamá de Milett Figueroa levantaba más y más la voz.

Jazmín Pinedo y mamá de Milett Figueroa

Pero no todo quedó ahí. La señora Martha Valcárcel calificó de 'mercado' el panel de Espectáculos' y señaló que no iba a permitir que calumnien a su hija. Además, lamentó que Latina critique a Milett Figueroa cuando ella participa del programa Amor Amor Amor.

"Parece que lo estás haciendo un mercado Jazmín, diciendo cosas que son calumniosas. No, señora Martha no Jazmín. Que lo ha dicho el señor de la manzana no es cosa de mi hija, es cosa de él", dijo muy ofuscada la mamá de Milett Figueroa.

En un momento, la conversación con la señora Martha Valcárcel se vio interrumpida y todos pensaron que la mamá de Milett Figueroa cortó la llamada. Sin embargo, volvieron a retomar el enlace y el ímpetu de la señora no cesó. ¡Qué tal defensa!

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.