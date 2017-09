Jazmín Pinedo y su fuerte mensaje contra Milena Zárate y Mónica Cabrejos por pelea [VIDEO y FOTOS]

La conductora de Espectáculos,Jazmín Pinedo, se refirió a la discusión entre Mónica Cabrejos y Milena Zárate. La ex chica reality se mostró mortificada y aliviada por no estar presente durante las declaraciones de la colombiana,



Milena Zárate arremetió contra Mónica Cabrejos y habló sobre las fotos desnudas de la conductora radial. "Si le llamas talento a posar, abrir las piernas y mostrar todo en un periódico que valía en ese tiempo cincuenta céntimos como vale hoy", dijo la colombiana en el programa Espectáculos.



Jazmín Pinedo agradeció no haber estado presente durante las desafortundas declaraciones de Milena Zárate contra Mónica Cabrejos. La conductora siente que hay excesos de parte de la colombiana y también de la locutora radial.



Jazmín Pinedo explicó su ausencia en el programa de ayer. "Muchas personas saben que yo tengo escoliosis, estoy con un problema bien complicado en la columna, no pude ver la televisión", precisó la conductora.



Luego de esta explicación, Jazmín Pinedo comentó la pelea entre Milena Zárate y Mónica Cabrejos. "Me parece que hay un exceso de parte de ambas, se tocan temas muy delicados, muy profundos",indicó la conductora de Espectáculos.



Jazmín Pinedo se mostró mortificada por el intercambio de palabras entre Mónica Cabrejos y Milena Zárate. "No se lo podría desear a nadie este tipo de cosas, así sea tu peor enemigo. Me parece que las cosas se salieron de control", comentó la conductora.





