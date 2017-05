Jazmín Pinedo: Niña con parálisis cerebral es su fan y conductora llora cuando la conoce  [VIDEO]

El programa Tengo algo que decirte cumplió el sueño de una niña de 13 años, quien padece de parálisis cerebral infantil y no puede caminar bien. La pequeña de nombre Nicoll se sometió a una operación, pero la herida se le infectó y ahora necesita una nueva intervención.

Nicoll tiene miedo de ser sometida a una nueva intervención porque la anterior no fue exitosa. La niña ha tenido pensamientos suicidas y sufrido discriminación. Es por esta razón que su tía y su mamá le pidieron a la conductora Jazmín Pinedo, a quien admira la pequeña, que la convenza.

La niña aceptó la invitación de la producción del programa Tengo algo que decirte. Ella vio a su mamá y su tía y dijo que son las personas que más ama mientras lloraba, lo conmovedor fue el rostro de sorpresa de la niña al ver a Jazmín Pinedo, su ídolo, en el set.

La pequeña de 13 años tiene miedo de volver a ser operada. La pequeña de 13 años tiene miedo de volver a ser operada.

La niña dijo que se sentía muy feliz de ver a Jazmín Pinedo. "Estoy admirada de tu fortaleza, a pesar de todas las cosas complicadas que has tenido que pasar no pierdes la sonrisa", expresó la conductora sobre Nicoll.

La parte más difícil fue cuando Jazmín Pinedo tuvo que convencer a la pequeña a volver a operarse. "Sé porque tienes miedo, sé que hay personas que en lugar de cumplir con su labor, hicieron que te sientas mal, maltratada, eso es lo peor. Nicoll tienes que escuchar tu corazón, yo sé que tienes miedo, pero estoy seguro que será bueno y esta vez será distinto", trató de darle ánimos la conductora a la pequeña.

La pequeña sonreía cuando Jazmín Pinedo le decía que tenía un gran corazón. La conductora trató de no conmoverse, pero se le quebraba la voz. Hasta el final, Pinedo le pidió que no tenga miedo. "No tengas miedo, mi amor", le dijo.