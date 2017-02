‘Patético’. Ese fue el calificativo de Jazmín Pinedo al ver los videos de Michelle Soifer y Kevin Blow, intentando dar lecciones sobre qué cosas deben decir los medios de comunicación sobre ellos.



“Cuando uno demuestra su talento no necesita aclarar cosas... es patético. Además, ese es un caradura, porque al menos ella sale en televisión, pero él (Kevin) es solo el chico que viene siendo vinculado con ella por haber estado en una relación con otra mujer y que terminó señalándola como la amante”, comentó la Jazmín Pinedo en el programa ‘Espectáculos’.





Luego, señaló que le parece algo desesperada la actitud de Michelle Soifer de repetir siempre que con Kevin solo tiene una amistad.



“Estás tan desesperada que todo el mundo se te viene encima, hasta tus propios fans y lo único que responde es que nadie le tiene que decir con quién debe salir... no entiendo por qué no admiten que tienen una relación”, añadió Jazmín Pinedo.



En tanto, Gigi Mitre fue más dura con la popular ‘Sol’ y le recomendó que no se queje cuando se habla de su vida privada, porque debe recordar que se hizo famosa cuando ‘sembró’ a Reimond Manco en un ‘ampay’ que emitió ‘Magaly Teve’.



“No sé por qué se queja tanto, si ella sale en un reality. Además, hace años chapó y ‘sembró’ a Reimond Manco para salir en ‘Magaly Teve’, y ahora critica a los reporteros”, recalcó la conductora de ‘Amor, amor, amor’.