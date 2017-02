Jazmín Pinedo pierde los papeles contra joven que critica campaña benéfica que realiza [VIDEO]

La conductora de Espectáculos Jazmín Pinedo utilizó su cuenta de Instagram para informar sobre la campaña benéfica que realiza a favor del joven Alvaro Soto. "Los médicos encontraron una malformación arterial en su cerebro de 7cm, sin embargo no es posible realizar una cirugía invasiva dado que también se encuentran con una falla cardíaca", se lee en la publicación de 'La Chinita'.



Jazmín Pinedo publica la foto del joven junto a los números de cuenta donde se puede depositar dinero para ayudarlo con el tratamiento. "El gran problema de todo esto es que el costo de los procedimientos son sumamente elevados, y el seguro de Álvaro se encuentra en estado de carencia y no cuenta con uno particular", continúa la conductora de Espectáculos.



El problema inicia cuando una joven insinúa que Jazmín Pinedo "gana un buen sueldo y que junto a los otros conductores de su canal podría pagar el tratamiento entero". Esto despertó la furia de 'La Chinita' quien perdió los papeles y le respondió duramente a la muchacha.

Jazmín Pinedo respondió que la joven le daba asco. "Que asco la gente como tú ¿Qué crees que te vamos a pasar el depósito? ... Lo que pasa es que la gente acomplejada como tú asume que somos millonarios, aterriza flaca ¿Crees que vives en Hollywood? Lee, estos tratamientos son carísimos, así juntes los sueldos de todo un programa no se llega al monto, por eso se le pide ayuda a todos los que deseen sumarse, ojalá nunca lo necesites y si no quieres ayudar qué haces aquí. Desaparece", responde la conductora de Espectáculos.



Si bien en un inicio las seguidoras de Jazmín Pinedo mostraron su cólera contra la crítica de la joven, tras leer la respuesta de la conductora de Espectáculos se mostraron incómodas. "Hasta para contestar una tontería hay que tener estilo y educación y mas aún cuando eres una persona pública .. ¡En fin ! No se le puede pedir pera a los olmos ¿Verdad? . Por favor ayudemos a ayudar", se lee entre los comentarios que critican la respuesta de Pinedo.



La publicación de Jazmín Pinedo en Instagram tiene más de 2.000 me gusta ¿Crees que la respuesta de la conductora de Espectáculos fue correcta o debió medirse?

