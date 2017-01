¿Jazmín Pinedo tiene 'pisado' a Gino Assereto? [VIDEO]

Jazmín Pinedo y Gino Assereto ya tienen más de 3 años juntos y una pequeña bebé es el fruto de su amor. La parejita se conoció en el programa 'Esto Es Guerra' y desde entonces se mantienen más unidos que nunca.

Jazmín Pinedo se alejó de Esto Es Guerra para conducir el programa 'Espectáculos' mientras que Gino Assereto estuvo en 'Reto de Campeones', regresó al reality de América Televisión y ahora llegó a 'Combate' para unirse a la temporada 'Comando'.

Al parecer todo es amor y felicidad en la parejita. Sin embargo, ¿cuál será el secreto para que Jazmín Pinedo y Gino Assereto tengan una relación tan duradera? ¿Acaso la 'Chinita' lleva los pantalones en la casa?

Gino Assereto ha estado en Espectáculos en varias oportunidades. Aquí cuando Jazmín Pinedo ingresó al programa.

En más de una ocasión, han vacilado a Jazmín Pinedo con tener 'pisado' a Gino Assereto. Y en el último programa no fue la excepción. Los panelistas comentaban cómo Nicola Porcella estaba 'portándose bien' porque 'alguien' no lo dejaba salir como antes.

Jazmín Pinedo lanzó una indirecta a Nicola Porcella por su relación con Angie Arizaga pero jamás imaginó que sus compañeros de 'Espectáculos' le devolvieran la broma.

"Aparte que no tiene tiempo anda bastante ocupado porque no lo dejan salir, no lo dejan hacer nada. Suéltale la correa un rato. Está pisadazo (...) Pisado es querer mucho a tu pareja, querer atenderla...", decía Jazmín Pinedo.

En ese momento, Tomate Barraza dijo el nombre de Gino Assereto y ella lo negó entre risas. Sin embargo, la producción que estaba detrás de cámara gritó: "¡Gino!"

Recordemos que en la última aparición en 'Espectáculos' de Gino Assereto, él contó que Jazmín Pinedo estaba un poco triste porque había recibido una propuesta para unirse a un reality de competencia en el extranjero.

Sin embargo, Gino Assereto terminó por desechar la propuesta para quedarse en Perú junto a Jazmín Pinedo, Ariana (su hija mayor) y Khaleesi. El 'Tiburón' terminó por unirse a Combate Comando.

