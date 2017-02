Jazmín Pinedo publica foto y la tildan de insensible con damnificados por huaicos [VIDEO]

La conductora de Espectáculos, Jazmín Pinedo, publicó una foto de unas nuevas zapatillas de marca Nike que le había regalado la tienda Aloha Store en su cuenta de Instagram. "Un motivo para salir a correr #zapatillasnuevas #nike @aloha_store_peru gracias por los engreimientos", escribió "La Chinita".



Esto generó la cólera de algunos usuarios de Instagram que consideran que Jazmín Pinedo está siendo insensible con los damnificados por los huaicos. "Deberías donar esas zapatillas nuevas", se lee entre los indignados comentarios de los usuarios de Instagram.



La conductora de Espectáculos, Jazmín Pinedo, es figura de Latina, canal que se está ofreciendo como punto de acopio para justamente recolectar víveres no perecibles y ropa para las víctimas del desborde del río Huaycoloro.

Jazmín Pinedo recibe críticas de algunos usuarios en Instagram por esta foto.

Los seguidores de Jazmín Pinedo consideran que las críticas están fuera de lugar y que "La Chinita" sólo está agradeciendo un canje. "Que gente para mas sufrida. Busquen se una vida y dejen de pedir limosna. Que vergüenza. Deberían acosar a otros personajes de televisión. Ridículos", dicen los fans de la conductora de Espectáculos.



La imagen de Jazmín Pinedo en Instagram tiene más de 6.000 me gusta y viene siendo viralizada por detractores de la conductora de Espectáculos, quien ven en su gesto indiferencia por el sufrimiento de los damnificados por los huaicos.



Jazmín Pinedo no se ha pronunciado sobre el tema, pero hoy en el programa que conduce hablaron acerca de los huaicos y pidieron a las personas que colaboraran enviando sus víveres no perecibles y ropa al canal ¿Consideras que estás críticas son validas o son parte de la euforia del momento?