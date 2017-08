Jazmín Pinedo se quebró en vivo tras ver a 'Tomate' Barraza llorar por su hija [VIDEO]

¡No aguantó más! Todo el set de Espectáculos de Latina se llenó de tristeza luego que Tomate Barraza rompiera en llanto en medio de la transmisión matutina. El conductor confesó que la madre de su hija, no le permite verla desde hace dos meses y eso lo tiene bastante triste.

"Es complicado no saber nada (de su hija)", comentó Tomate Barraza. Jazmín Pinedo, Antonio Pavon, Ernesto Jimenez y hasta el Zorro Supe cambiaron sus expresiones al escuchar a su compañero contar los problemas que atraviesa con su ex pareja.

"Hay muchas personas que realmente no tienen las ganas de ir a visitar a su hijo, de sacarlo, de compartir un momento con ellos, de compartir su crecimiento como padre. Yo no soy madre pero no sé como de una u otra manera yo podría prohibir a mi hijo a ver a su padre. Su padre es su padre y mi hijo tiene que crecer con el cariño y el amor de su padre", expresó Leysi Suarez, manifestando la desaprobación de las acciones de la ex de Tomate Barraza.

"Nosotros tenemos que venir a cumplir con nuestro trabajo pero, al igual que ustedes, tenemos una carga detrás. Ya sea familiar, ya sea económico, ya sea de trabajo. Muchas cosas que ustedes no saben. Pero hay momentos, hay días que uno simplemente ya no puede más con eso", comentó Jazmín Pinedo, tratando de mantener la compostura.

Tomate Barraza explicó que la razón de su reacción se debe a que no ve a su hija en varios días. Su ex no deja que el conductor visite a su pequeña. Esta situación tiene bastante triste al comediante.

"Como tú lo has dicho, nosotros igual tenemos que venir aquí a cumplir con nuestro trabajo. El que está hablando no es Tomate Barraza, es Carlos Barraza el papá. El papá que exige ver a su criatura", explicó entre lágrimas.