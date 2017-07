Jazmín Pinedo: En su programa entrevistan a ex congresista, pero cometen tremendo error [VIDEO] 

En el programa que conduce Jazmín Pinedo, Espectáculos, hicieron un reportaje sobre la inseguridad ciudadana y tuvieron como invitado al ex congresista, Renzo Reggiardo. Fue en el momento de la entrevista con el ex legislador que uno de los panelistas intivados cometió tremendo error.

La actriz cómica Lucy Bacigalupo exigía que los militares salieran a las calles y hasta incluso puso en debate el tema de la pena de muerte. En eso estaba, Bacigalupo, cuando interpeló al ex congresista, Renzo Reggiardo, como si aún formara parte del pleno.

"La gente está exigiendo pena de muerte ¿es factible la pena de muerte? Tú que estás en el Congreso ¿qué posibilidades existe de que eso pueda implementarse", indicó Lucy Bacigalupo. Renzo Reggiardo dejó de ser parte del Congreso desde 2016.

Renzo Reggiardo no corrigió a Lucy Bacigalupo, pero si dejo en claro que se opone a la pena de muerte. "Siempre estoy en contra de eso, la violencia no se debe combatir con más violencia", dijo el ex legislador.

