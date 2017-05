Jazmín Pinedo revela el peor lado de Korina Rivadeneira en vivo [VIDEO]

Jazmín Pinedo lo soltó todo. Luego que la conductora de 'Espectáculos' le respondiera claro y directo a Mario Hart por llamar 'ignorantes' y 'mediocres' a los panelistas del programa al especular del supuesto embarazo de Korina Rivadeneira, la chinita no se quedó tranquila y dijo algo que dejaría mal parada a la venezolana.

Jazmín Pinedo recalcó en más de una ocasión que todos los comentarios o cobertura sobre el tema de Mario Hart y Korina Rivadeneira no eran a título personal sino que en este momento eran la noticia y tenían que informar al respecto.

Sin embargo, Jazmín Pinedo reveló en pleno programa en vivo que muchos de sus fans le habían enviado pantallazos a sus redes sociales de Korina Rivadeneira dándole like a comentarios ofensivos y negativos no solo en su contra sino también contra su hija.

Korina Rivadeneira y Mario Hart ¿embarazados?

"Yo también podría pensar que Korina Rivadeneira me odia porque el día de ayer me pasaron un montón de pantallazos donde en sus favoritos y Me Gusta de sus redes sociales no solo le daba a insultos contra mí sino que hablaban incluso del futuro de mi hija por mi comportamiento. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que Korina Rivadeneira también me odia? No flaca. Me importan dos pepinos lo que tú pienses de mí. Yo estoy cumpliendo con mí trabajo así como tú cumples con el tuyo", declaró Jazmín Pinedo en pleno programa

Las declaraciones de Jazmín Pinedo cayeron como balde de agua fría para los panelistas de Espectáculos quienes mostraron su sorpresa al comentar lo de Korina Rivadeneira. Pese a lo dicho, la 'chinita' dijo que todos tienen un trabajo que cumplir y ella lo hace al frente de 'Espectáculos'.

Jazmín Pinedo contó que ella conoce a Mario Hart y tenía un concepto diferente al que aparece en la televisión y por eso sus comentarios son referentes a los actos alrededor del tema de Korina Rivadeneira.

Jazmín Pinedo sobre Korina Rivadeneira

