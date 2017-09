Korina Rivadeneira corrige a Jazmín Pinedo y conductora la acusa de terrible acto [VIDEO y FOTOS]

La modelo Korina Rivadeneira indicó a través de su Twitter que la conductora Jazmín Pinedo se equivoca al afirmar que la venezolana se reunió con directivos de Latina y que estableció condiciones para dar una entrevista. La conductora de Espectáculos comentó el hecho de manera irónica.



Jazmín Pinedo le recordó a Korina Rivadeneira que la venezolana le daba me gusta a tuis que ofendían a su hija. "Me hubiera gustado que tenga la misma buena onda cuando le ponía likes en cosas contra mi hija", expresó la popular "Chinita".



La conductora de Espectáculos también se burlo del hecho de que Korina Rivadeneira diga que no pone condiciones. "Tendríamos que preguntarselo a tu suegro o a Krayg Peña, a ver qué piensa, no sé qué más te puedo contestar", explicó Jazmín Pinedo.



Señorita @jazminpinedo buen día! ✨ yo no me he reunido con nadie del canal hasta ahora y muchísimo menos sería capaz de poner condiciones✨ — Korina Rivadeneira (@Korina_R) 5 de septiembre de 2017

Jazmín Pinedo también preciso que ella no dijo que Korina Rivadeneira se había reunido con directivos de Latina. "Las reuniones se pueden cerrar por facebook o por teléfono", explicó laa conductora de Espectáculos.



La Chinita continuó haciendo bromas sobre Korina Rivadeneira. "Ella sería incapaz de poner condiciones, puede ser verdad, pero no sé si su marido o el papá de su marido. Lo único que puedo decir es que ratifico todo lo que digo porque las fuentes que yo tengo son de primera mano", expresó Jazmín Pinedo.



Los dimes y diretes entre Jazmín Pinedo y Korina Rivadeneira empezaron cuando la situación migratoria de la venezolana se complicó en Perú. La conductora tuvo palabras duras para la modelo, quien le respondió metiéndose con lo que más le importa a la Chinita, su hija.