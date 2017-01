¿Jean Deza es un maltratador de mujeres? Elva Vracko denunció agresión [VIDEO]

Los casos de violencia contra la mujer parecen no tener freno en nuestro país. En esta oportunidad, los protagonistas de la historia serían el futbolista Jean Deza y la modelo Elva Vracko, cuyo caso fue dado a conocer en el programa Amor de verano.



Según un reporte, la joven habría sido maltratada por Jean Deza con patadas en su vivienda de la urbanización Los Cedros, en el distrito de Chorrillos. El caso se agravaría más porque, manifestó Elva Vracko, Jean Deza intentó ahorcarla.



La modelo sostuvo que no desea que el seleccionado peruano se aproxima a ella ni a su hija que tiene con él. Es más, Elva Vracko responsabilizó a Jean Deza de cualquier cosa que pueda sucederle.



“Durante ese tiempo me insultaba o único que quiero es que no se acerque a mí, ni a mi hija. Ya me cansé de las agresiones físicas contra mi persona. Si me pasa algo a mí o a mi familia, lo responsabilizo a él”, expresó Elva Vracko sobre el caso se supuesta agresión de Jean Deza.



ANTECEDENTES

Hay que mencionar que Jean Deza no es nuevo en este tipo de problemas. Esto porque la madre de su primer hijo, Kleydi Gissel Rossi, manifestó que él la había lastimado estando embarazada hace algún tiempo.



En aquella oportunidad, el Ministerio de la Mujer dio apoyo a la denunciante. Carmen Omonte, quien era ministra de esta cartera esa vez, dijo que Jean Deza había sido denunciado en varias oportunidades.

