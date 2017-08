Jean Paul Santa María se ríe de su parecido con ‘Calamardo guapo’ :v [VIDEO]

Jean Paul Santa María aclaró que no se hizo un aumento de mentón, como especulan en redes sociales. Incluso lo han comparado con diversos personajes de dibujos animados.



“Todos los años me aumento el mentón, ya en unos cinco años voy a tener más mentón que cuerpo”, dijo Jean Paul Santa María en tono de broma. Sin embargo, aseguró que su rostro no conoce el bisturí.



“Mira, en televisión uno tiene que estar sujeto a muchos comentarios. No tengo ningún tipo de cirugía. Me lo dicen tanto que hasta me hacen dudar, ja, ja, ja. Todas las especulaciones me dan risa, hasta cuando me comparan con ‘Calamardo guapo’ (personaje de ‘Bob Esponja’)”, finalizó Jean Paul Santa María.