¿Y este sujeto qué vela tiene en este entierro? El programa de Espectáculos entrevistó al modelo Jean Paul Santa María acerca de la participación de Angie Jibaja en el reality Doble Tentación. Santa María trató de no referirse al tema, pero terminó soltando tremendo misil contra 'La chica de los tatuajes'.



Jean Paul Santa María se encontraba al lado de su pareja la modelo uruguaya Romina Gachoy. Ambos revelaron que fueron invitados varios veces al reality Doble Tentación, pero se negaron a participar de algo que pondría en juego su relación.



"Me propusieron hace poco entrar a un reality en Chile, Doble Tentación, al de 'Pareja Perfecta también...nos han invitado otras veces", reveló Jean Paul Santa María en entrevista con el programa Espectáculos.

En el reality Doble Tentación, Felipe Lasso se refirió a Jean Paul Santa María y no tuvo palabras muy amables para él. "El marido que tuvo Angie le pegaba, le decía que era una fea, ella se ahogo, tiene malos recuerdos de eso", dijo el colombiano sobre el modelo.



Jean Paul Santa María y Romina Gachoy dijeron que no querían participar. "Decidimos que estábamos bien, no necesitamos entrar a este tipo de reality para poner a prueba nuestra relación. Además, hubiéramos salido victoriosos", contó el modelo.



La indirecta de Jean Paul Santa María habría sido esta. "El estar ahí es saber a las cosas que te vas a exponer", dijo el modelo con referencia a la actitud de Angie Jibaja.