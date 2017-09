Jean Pierre Ramos reveló que hace unas semanas tuvo un encuentro íntimo con su expareja Andrea Fonseca, actual novia de Robert Muñoz, líder de ‘Clavito y su chela’.



“No estaba en su casa Clavito, estaba conmigo. Fuimos al hotel de tu amigo en Breña, que te cuente qué estábamos haciendo. Que te cuente por qué, mientras tú le decías que comías arroz con atún, ella estaba conmigo. A ti no te importa cómo estás quedando como varón, como hombre”, comentó Jean Pierre a las cámaras de ‘Espectáculos’.



Ante esto, la bailarina Andrea Fonseca negó rotundamente haber tenido intimidad con Jean Pierre.



“Eso es mentira, totalmente falso, habla por despecho. Él me decía que se iba a matar sino regresaba a su lado, y ahora le exijo que no vuelva a mencionar mi nombre”, afirmó Andrea Fonseca.



Por su parte, ‘Clavito’ dijo que cree en la palabra de su pareja, con quien lleva tres meses de relación, pues fue víctima de una persona enferma.



“Creo en la versión de ella (Andrea), hago un balance y veo que ese chico está despechado, deprimido y necesita ayuda... Si aparecen pruebas de que estuvieron juntos, pues lo meditaré, quizás la perdono y lo supero, pero también podría terminar la relación, no lo sé”, agregó.



Andrea Fonseca llora por Clavito