Christian Domínguez: Su 'amiga' boliviana reaparece y le advierte esto a Isabel Acevedo [VIDEO]

La 'amiga con derecho a roce' de Christian Domínguez, la conductora de televisión de nacionalidad bolivana Jeanine Gonzales, reapareció para darle unos cuántos consejitos a la bailarina Isabel Acevedo. ¡Qué fuerte!

"Que aproveche el momento porque no le va a durar igual. Que se cuide...va a durar poco por como es Christian, le va a gustar otra chica y la va a dejar a ella", dijo Jeanine Gonzales en entrevista con Espectáculos. ¡Sóbate, Chavelita!

Pero, la advertencia más fuerte que le hizo Jeanine Gonzales a Isabel Acevedo es que no se embarace de Christian Domínguez. "Que se cuide de no embarazarse para no sufrir mucho porque sino lo va a tener que aguantar toda su vida como padre de sus hijos", dijo la boliviana.

PITBULL JEANS BOLIVIA 😘😍 #modafeminina #moda Una publicación compartida de Jeannine Gonzales (@jeannine_gonzales) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 1:32 PDT

Jeanine Gonzales conoció a Christian Domínguez en uno de los viajes del cantante a Bolivia. La boliviana confesó en 2014 que el joven le fue infiel a Karla Tarazona y Vania Bludau con ella.

Por esos años, Christian Domínguez tampoco negó que tuviera una relación con la boliviana. Jeanine Gonzales mostró el anillo que le dio el cantante como símbolo de compromiso, sí, igual que el que le dio a Karla Tarazona y a Isabel Acevedo.

Jeanine Gonzales sabe ahora que Christian Domínguez nunca fue un tipo de fiar y lo único que quiere es advertirle a Isabel Acevedo que no confié en el cantante. El cantante impuso varias demandas contra la conductora boliviana.