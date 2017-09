Jefferson Farfán: ¿Futbolista desalojó a "primo alcahuete" de departamento por Yahaira Plasencia?

Todas las familias dichosas se parecen unas a otras; cada familia infeliz es infeliz a su manera. En un adelanto del programa Qué Tal Sorpresa se ve al salsero César Távara, primo del futbolista Jefferson Farfán, llorando por su distanciamiento con el deportista.



En la grabación se escucha decir a César Távara que Jefferson Farfán lo habría desalojado del departamento que ocupaba. "La decisión de él de mandar a un familiar cercano para que me saquen del departamento", relata el salsero.



César Távara también cuenta cómo se sintió con esta decisión de Jefferson Farfán. "Me dolió porque no era la manera de que me saquen así de un departamento donde compartimos muchas cosas", explica el salsero sobre desalojo.



Salsero se quiebra al hablar de Jefferson Farfán

El salsero también se refiere a Yahaira Plasencia con cuidado, quizás por la advertencia que le hizo Jefferson Farfán. César Távara se muestra un poco dolido con la cantante. "No me gustaría hablar mal de ella, pero creo que en sus momentos duros estuve yo", cuenta entre lágrimas el exrepresentnte de la bailarina.



Hace unos días, César Távara reconoció que su depresión se debía al distanciamiento con Jefferson Farfán. "Es triste estar alejado de la persona que tanto quieres, que te apoyó para salir adelante. Estoy donde estoy gracias a Jefferson Farfán y le agradezco todo lo que dio”, sostuvo el salsero.



César Távara reconoció que su internamiento se debió a una decisión que tomó sin pensar en sus hijos. “Asumo mis errores, le pediré disculpas...No pensé en mis hijos, ni en mi madre. No quería estar acá. Se me juntaron muchas cosas”, expresó el salero en el programa En Boca de Todos.

César Távara en Cuéntamelo Todo