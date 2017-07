Las cosas se salen de control. Después que Cuto Guadalupe tildara de 'figureti' y 'fresca' a Yahaira Plasencia por haber lucrado con su relación con Jefferson Farfán, la salsera decidió responderle al tío de su ex.

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia escribió un post: "Me gusta que hablen de mí, eso demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando". Este mensaje parece que se refiere a las declaraciones de Cuto Guadalupe.

Pero no todo quedó ahí. Ante los fuertes mensajes contra su expareja, Jefferson Farfán se cansó y decidió él mismo cuadrar a Cuto Guadalupe. A través de su cuenta Facebook, el mismo futbolista escribió un largo post pidiéndole a su tío que no hable de Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia vs Cuto Guadalupe

"No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen.

Estoy enfocado completamente a mi carrera y a demostrar de lo que soy capaz de hacer en el futbol. Estas cosas no me gustan y afectan asimismo A MI MADRE que está cansada de escuchar, y le afectan, este tipo de cosas que no me favorecen.

Por eso agradeceré a mis familiares, en especial a mi tío, con quien no me comunico hace mucho tiempo, que se dediquen a hablar de sus propias vidas y temas y no estén refiriéndose a la mía. Estoy tranquilo, enfocado, y con todas las ganas de seguir mostrando lo que vengo haciendo", escribió en su cuenta Facebook Jefferson Farfán.

Pero no todo quedó ahí. El futbolista aprovechó la oportunidad para ofrecerle una disculpa pública a Yahaira Plasencia por los desatinados comentarios de sus familiares. Recordemos que Cuto Guadalupe dejó entrever que Jefferson Farfán le habría comprado a la cantante todos los instrumentos de la orquesta que actualmente ya no posee.

"Por respeto a mi trabajo, a mi ex pareja (de quienes no hablo) agradeceré que no me mencionen y se dediquen simplemente a sus propias vidas, no a hablar de la mía. Tomo la oportunidad para pedir las disculpas del caso a la familia de mi ex por este tipo de declaraciones que escapan de mis manos. Qué lamentable y bajo que tengan que referirse a temas incluso materiales, los cuales fueron adquiridos en sociedad", declaró Jeffersón Farfán.

