Jefferson Farfán: Evelyn Vela espera sus disculpas por incidente en discoteca

Evelyn Vela denunció a Jefferson Farfán en la comisaría de Barranco por agredirla verbalmente y escupirle en el rostro, el último lunes, en la discoteca ‘Barranco bar’.

En el parte policial, Evelyn Vela manifestó que Jefferson Farfán estuvo en un box con sus amigos mientras que ella, Melissa Klug y Melissa Márquez estaban en otro.

Sin embargo, Jefferson Farfán se habría metido en la zona donde estaba la ‘Reina del sur’ con sus amigas y empezó a discutir con Melissa Márquez y, al percatarse de este incidente, salió en su defensa.



‘Qué está pasando’, dijo Evelyn Vela y Jefferson Farfán -según el informe policial- respondió: calla p... p... de ... m.... y luego le escupe el rostro.

Evelyn, ¿qué pasó en ‘Barranco bar’ a las 6 de la mañana? ¿Jefferson te insultó?



Sí, pero hoy (ayer) no voy a hablar, estoy esperando que me pida disculpas, sino mañana me pronunciaré.

¿Pero qué pasó?



Yo salí en defensa de una chica (Melissa Márquez), no es mi amiga, pero sí mi conocida.

¿Tu novio Renzo no salió en tu defensa?



No tengo novio, Renzo es mi amigo... estoy esperando las disculpas del señor Farfán.

¿Melissa Klug no le dijo nada a su expareja?



Como dije mañana (hoy) hablaré.