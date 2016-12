"Jefferson Farfán sí me cortejó", confirma Tula Rodríguez [VIDEO y FOTOS]

Luego de la picante revelación que hiciera Michelle Alexander sobre el 'interés' que tenía Jefferson Farfán por Tula Rodríguez, en el pasado, la actual esposa de Javier Carmona se pronunció al respecto.

Como se recuerda, Michelle Alexander que a Jefferson Farfán le llamó la atención Tula Rodríguez antes de viajar a Holanda, cuando ambos coincidieron en un mismo programa.

Tras esta revelación, Tula Rodríguez se animó a contar detalles de esa 'posible relación' con Jefferson Farfán que no se llegó a concretar.



"Michelle me ha puesto en aprietos. Hace muchos años nos conocimos y es natural que una persona te quiera cortejar cuando era soltera. Recibí el cortejo con mucho cariño pero no pasó nada", dijo Tula Rodríguez durante una transmisión en vivo de Trome.

Si bien no mencionó exactamente la fecha en la que se desarrolló el enamoramiento, Tula Rodíguez recuerda con mucho cariño los 'intentos' de Jefferson Farfán.

"No quiero tapar el sol con un dedo finalmente eso fue cuando estaba soltera. No se si habrá sido hace 10 años, no lo recuerdo"

En la entrevista, Tula Rodríguez confirmó que en el 2017 seguirá actuando en miniseries, Además tiene una propuesta para la pantalla grande que espera llegue a darse.



ESTO FUE LO QUE DIJO MICHELLE ALEXANDER