¡Jefferson Farfán a la selección! Ese es el deseo de Melissa Klug

Melissa Klug espera el regreso de Jefferson Farfán a la selección después de sus buenas actuaciones en el fútbol ruso.



“Creo que todos ven que está distinto, porque ahora ya no quiere seguir apareciendo en la farándula, solo en las noticias deportivas. Bien por él, por sus buenos resultados, los goles y seguro que regresa a la selección”, dijo Melissa Klug sobre Jefferson Farfán.

Respecto al comunicado que Jefferson Farfán publicó en redes sociales para callar a su tío ‘Cuto’ Guadalupe, Melissa Klug comentó que era un tema familiar.



“No me sorprende porque él siempre se ha comunicado por redes sociales. No he visto nada malo en los comentarios de ‘Cuto’ porque siempre lo ha defendido”, indicó Melissa Klug, quien acaba de regresar de Estados Unidos y fue recibida por Ítalo Valcárcel.