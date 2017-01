Jefferson Farfán: Melissa Klug muda por denuncia de Evelyn Vela

Melissa Klug, amiga de Evelyn Vela, comentó que no puede hablar sobre la denuncia que la ‘Reina del sur’ hizo contra Jefferson Farfán, en la comisaría de Barranco, donde aseguró que el futbolista la agredió verbalmente y escupió.

“No es asunto mío. Todos saben que yo no puedo hablar de Jefferson Farfán, me mantengo al margen”, señaló.

En tanto, Evelyn Vela dijo que no dará marcha atrás y continuará con la denuncia que hizo la madrugada del lunes al salir de la discoteca ‘Barranco bar’.

En el parte policial explicas que ese día saliste en defensa de Melissa Márquez, pero ella ha comentado que no sabe nada del incidente...

Está loca, se echó para atrás, debe ser por ‘algo’ o ‘alguien’. Yo tengo las conversaciones de WhatsApp en las que ella me dice que no puede hablar de lo que pasó por un tema personal y donde me cuenta que el señor le asegura que no recuerda nada y que tal vez estuvo algo ebrio.

Entonces, ¿ratificas tu denuncia?, ¿seguirás con el proceso?



Claro que me reafirmo y, lo otro, mis abogados lo verán.

A su vez, amigos del entorno de Jefferson Farfán han comentado que el futbolista, quien viajará al extranjero en breve, no le faltó el respeto a Evelyn Vela.