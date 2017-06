Jefferson Farfán compartió emotivo mensaje tras aparecer en '¡Qué tal sorpresa!' [VIDEO]

Jefferson Farfán apareció en el programa ¡Qué tal sorpresa! para darle una alegría al pequeño Camilo. Este pequeño, quien sufrió quemaduras en su cuerpo, tenía como único sueño conocer al futbolista.

Sin embargo, Camilo no fue el único sorprendido. Jefferson Farfán se emocionó hasta las lágrimas luego de ver fotografías antiguas de él y su madre, además de sus tres pequeños. El deportista no pudo evitar las lágrimas al tratar de buscar las palabras para describir a su madre.

"Es lo más grande que me ha dado Dios. Mi madre es todo. La amo con todas mis fuerzas. Siempre se lo digo, siempre me ha apoyado. Ha sido siempre padre y madre para mí. Yo soy hijo único como todo el mundo lo sabe. No tengo palabras para decir cuánto amo a mi mamá", dijo Jefferson Farfán antes de llorar por su madre Charito.

Luego de terminar el programa, Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para elogiar al pequeño Camilo por ser un 'campeón'. El futbolista también agradeció a la producción de 'Qué tal Sorpresa' por el regalo de su madre e hijos.

"Gracias mi Dios por ponerme en el camino esta belleza de Niño. No saben la alegría que sentí de conocerlo y saber que le podía quitar una o varias sonrisas fue algo inexplicable! Eres un Campeón Camilo. Ya sabes que ahora tienes un hincha más tuyo y un amigo, que puedes contar para lo pueda ayudarte. Tkm. Gracias también al programa por la sorpresa que me hicieron con mi madre, mis hijos. ¡Fue algo muy lindo! Gracias por todo", escribió Jefferson Farfán en su cuenta Instagram.

El futbolista del Lokomotiv de Rusia llegó al Perú después que el campeonato internacional terminara. Ahora, Jefferson Farfán se encuentra en Lima en donde ha sido visto en un evento de una tienda deportiva y, a su estilo, troleó a los reporteros de espectáculos que lo perseguían.

Recientemente, la organizadora de eventos Andrea Calderón compartió con el programa 'Espectáculos' algunos de los gastos que Jefferson Farfán realiza cada vez que se le ocurre realizar alguna fiesta. Un día completo de lujo y juerga ascendería los 32 mil dólares.

Jefferson Farfán hace correar a reporteros

