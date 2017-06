Jefferson Farfán está soltero: César Távara negó que 'Foquita' esté con pareja [VIDEO]

César Távara desmintió que su primo, Jefferson Farfán, esté rehaciendo su vida sentimental tras la difusión de una fotografía, donde se le ve abrazado de una señorita que responde al nombre de Claudia Aguirre.



“Mi primo se toma fotos con cualquier chica, él está soltero y tiene derecho a divertirse”, comentó César Távara.



Además, dijo que Yahaira Plasencia ‘aún no olvida’ a Jefferson Farfán. “No lo olvida, por eso lo menciona. Prefiero no mencionarla y le deseo lo mejor”, acotó César Távara.



De otro lado, agregó que vivió un buen momento en ‘El gran show’. “Me hice un nombre propio, pero igual me siento orgulloso de ser primo de Jefferson Farfán”, concluyó César Távara.

Yahaira Plasencia niega que mantenga comunicación con Jefferson Farfán.