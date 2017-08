Jenko del Río y 'Metiche' protagonizaron tremenda discusión en vivo [VIDEO]

Mementos de tensión se vivieron en la última edición del programa 'Cuéntamelo Todo' tras una intensa discusión que protagonizaron 'Metiche' y Jenko del Río, en plena emisión en vivo.

'Metiche' reveló que la novia de Jenko del Río estaba 'celosa' de Paula Manzanal, la pareja de baile del excombatiente en el reality que organiza el espacio de farándula.

Jenko del Río no aguantó que 'Metiche' lanzara esos calificativos contra su amada y lo encaró en vivo ante el asombro de los conductores e invitados del espacio.

Jenko del Río pelea con Metiche

"Tranquilo, Jenko, tu eres medio agresivo", dijo Sofía Franco muy preocupada por lo que podría suceder entre 'Metiche' y el exchico reality.

"Te conozco, Jenko (...) sabe que tu novia es una celosa", dijo Metiche."Te quiero mucho pero no hables cosas que no son. No tiene nada que ver. Ella vive en otro país ...", respondió Jenko del Río mientras retornaba a su asiento un poco más calmado.

Jenko del Río en más de una oportunidad ha jugado al misterio con la noticia de que se convertirá en padre. A través de fotografías, el excombatiente deja entrever que su novia está embarazada pero nunca lo ha confirmado.