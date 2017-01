Jenko del Río publica foto íntima con su nueva pareja [VIDEO y FOTOS]

El exintegrante de Combate y conductor de televisión, Jenko del Río, se muestra enamorado en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde publicó una imagen en la que aparece al lado de la que sería su nueva pareja.



En la imagen se observa a Jenko del Río echado en una cama y su pareja recostada encima de él, la muchacha sólo viste lencería morada. El ex integrante de Combate escribió junto a la foto la palabra Juntos.



La publicación alcanza los 3.000 me gusta y los seguidores de Jenko del Río lo felicitan porque consideran que ya era hora de que le de vuelta a la página, en relación con su anterior pareja Paloma Fiuza,

Lo curioso de la situación es que la joven que aparece en dos fotos de la cuenta de Instagram de Jenko del Río no muestra su rostro y parece jugar al misterio. Los seguidores de Jenko del Río creen que se trata de la modelo Paula Manzanal.



No, sobrino, no es la Manzanal, ella ni siquiera está en Perú, está en Australia. Jenko del Río quiere seguir jugando al misterio y solo afirma que se encuentra muy feliz.



En 2016, Jenko del Río fue protagonista de muchos escándalos debido a su tormentosa relación con la guerrera Paloma Fiuza, quien es novia actualmente del modelo Facundo González.