Jennifer Lopez: ¿Por qué le dice a Alex Rodríguez que no la grabe llorando? [FOTOS y VIDEO]

La felicidad que irradia Jennifer Lopez estos meses no solo se debe a su nueva relación formal con el deportista Alex Rodríguez. La ‘Diva de Bronx’ acaba de estrenar un programa de baile llamada ‘World of dance’. En la noche de estreno, la cantante estuvo acompañada de sus amigos más cercanos y su pareja.

En uno de los videos que Alex Rodríguez grabó del momento, se ve a Jennifer Lopez emocionada mientras sus amigos aplauden el estreno de World of Dance. Ella no se da cuenta que la cámara está enfocada en su rostro y se sorprende diciendo “por favor, bebé, no me grabes llorando”, mientras suelta una risa.

Jennifer Lopez también compartió un video minutos antes del estreno de Wold of Dance. Los fanáticos de la cantante y bailarina la felciitaron por este logro y también resaltaron que muestre una relación tranquila y sólida con Alex Rodríguez.

World of Dance es un programa de baile que tiene como jurados a Jennifer Lopez, Ne-Yo y Dereck Hough, y su presentadora es Jenna Dewan Tatum, esposa del actor Channing Tatum. El programa se transmitirá los martes a las 10 pm por el canal NBC.

Here we go. It's time to Dance! Don't miss the premiere of #WorldOfDance TONIGHT at 10pm on NBC💃🏻 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 30 de May de 2017 a la(s) 12:10 PDT



