Jennifer Lopez: ¿por qué le gustan los hombres más jóvenes que ella? [VIDEO]

Dicen que cuando una mujer, u hombre, mantiene una relación amorosa con alguien que es mucho menor que ella, absorbe su juventud como si fuera una vampiresa. En el mundo de las celebridades, hay una figura que parece adecuarse a esto: Jennifer Lopez.



Y es que la cantante, que también es participado en no pocas películas, tiene la apariencia de una persona mucho menor de 47 años, los cuales ella ostenta. A la nómina de Jennifer Lopez se ha unido recientemente el rapero Drake, quien tiene solo 30 años.



Sí, cuando Jennifer Lopez estaba saliendo de la secundaria, el músico recién nacía. Esta diferencia abismal ha generado no solo envidia en muchas mujeres, sino también curiosidad.



¿Por qué Jennifer Lopez gusta de estar con hombres que podrían ser, fácilmente, sus hijos? Pues, para despejar las dudas, ella dio una entrevista a W Magazine.



Según dejó entender, todo se refiere a una diferencia en la forma de pensar entre hombres y mujeres. "Cuando los hombres están en sus 'veintes', son muy arrogantes y confiados. Mientras que las mujeres se muestran inseguras de sí mismas", aseguró Jennifer Lopez.

Pero el asunto no queda allí ya que esto puede explicar el gusto que le encuentra a los 'bebés', pero no el aplomo que ella tiene al momento de cotejar a un varón. Jennifer Lopez no tardó en argumentar este punto.



"Nunca aprecié mi cuerpo cuando tenía 20 años. Ahora estoy como '¡Mírame!' (...) Me gustan las cicatrices que tengo en el cuerpo", afirmó Jennifer Lopez.

