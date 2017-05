Jenny Kume asustada por amenaza [VIDEO]

Jenny Kume reveló que el padre de su hijo la amenazó de muerte y por eso lo denunció, el último viernes, en la comisaría de La Ensenada, Los Olivos.



“Ayer (viernes) lo denuncié porque rompió la puerta de mi casa y agredió a mis vecinos. Aparte, él (Jesús Campos Díaz) ya tiene un proceso en el Juzgado de Familia por violencia psicológica y por coacción. No sé qué hacer, tengo los nervios de punta. Dice que me quiere matar y también a mi pareja”, contó Jenny Kume.



¿Sigues casada con él?

No, hace 10 años nos divorciamos. Lo que pasa es que se enteró que voy a regresar a vivir a mi casa en Los Olivos y no quiere, que vaya con mi pareja. Ya solicité garantías personales, ojalá me apoyen porque esto no es reciente, tiene años comportándose así conmigo. (B.Pashanasi)

