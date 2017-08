Jenny Kume acusa a Grace Becerra de difundir el rumor que tenía enfermedad mortal [VIDEO y FOTOS]

Todo sucedió en horario de protección al menor. En el programa Cuéntamelo Todo, las bailarinas Jenny Kume y Grasse Becerra se enfrentaron. Kume acusó a Becerra de burlarse de ella y de difundir el rumor de que tenía Sida.



Grasse Becerra se mostró indignada con las declaraciones de Jenny Kume. "Te voy a mandar una carta notarial ¿De dónde sacas eso? Yo jamás me referí a ti en esos términos", explicó la bailarina bastante mortificada.



Jenny Kume indicó que tenía pruebas. "Lo escribiste en tu Facebook, a mí me enviaron las capturas. No mientas", se defendió la integrante del reality de Cuéntamelo todo, ante la mirada furiosa de Grasse Becerra.



El problema entre ambas sucedió porque Grasse Becerra indicó que puede discutir con la modelo Paula Manzanal porque esta a su nivel, a diferencia de Jenny Kume. "Yo creo que deberíamos googlear y entender un poquito", expresó la bailarina.



Grasse Becerra forma parte del jurado del reality de baile de Cuéntamelo Todo. La problemática con ellas empieza porque ambas fueron relacionadas con el ex chico reality, Joshua Ivanoff, en 2005.

