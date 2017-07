Jerry Rivera fue declarado ‘hijo adoptivo’ de Perú en Washington

El cantante Jerry Rivera fue invitado por la Peruvian American National Council, que preside Kilder Fuentes, para celebrar las Fiestas Patrias Peruanas en Washington DC por ser un ‘hijo adoptivo’ de Perú. El salsero agradeció y afirmó que debido al apoyo que le dimos a su carrera, pudo comer y darle un techo a su familia.

“Contento de compartir con ustedes. Si uno visualiza su futuro, lo puede lograr. Me pasó algo fenomenal que jamás imaginé y hasta hoy pienso que no merezco tanto. Vivo agradecido con ustedes porque mi carrera empezó en Perú. Ustedes son los que me han dado de comer, gracias a ustedes tengo un techo para mi familia, gracias a ustedes que me han dado el pan en estos casi 30 años de carrera e hicieron aterrizar mi sueño. Mi familia les envía un abrazo y les manda muchas bendiciones. Ustedes son mi bendición, no se olviden de eso”, dijo emocionado Jerry Rivera.

En esta ceremonia también se distinguió a Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien recibió un reconocimiento otorgado por el senado ‘gringo’.



“Es la primera vez que se hace justicia con los artistas nacionales, siento mucha emoción, al igual que el señor Andrés Hurtado. Siempre digo que los homenajes se hacen en vida y no cuando uno está ‘mortadela’ (muerto) porque cuando ya estás frío no sientes nada...¡Qué viva el Perú!”, expresó ‘Melcochita’ en el evento junto a Jerry Rivera.