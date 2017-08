Jessica Newton destruye a Ivana Yturbe por protagonizar sensual baile con enmascarado [VIDEO y FOTOS]

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se refirió a los bailes que protagoniza la modelo Ivana Yturbe en el reality Combate. "Tenemos que colocar un poco de límites, se mueve y tiene accidentes", indicó Newton sobre la joven.



La organizadora indicó que no le gustaba la faceta de Ivana Yturbe como chica reality. "Ella sabe que yo la adoro, pero viéndola bailar con poca ropa y en el piso no me encanta, creo que ya habíamos pasado esa etapa", expresó Jessica Newton.



Acerca de la participación de Ivana Yturbe en el reality Combate, Jessica Newton indicó que la modelo no mancha su cv, pero sí confunde. La organizadora siente que Yturbe ha retrocedido en su carrera al participar en el mencionado espacio televisivo.



Además, Jessica Newton también se tomó un tiempo para hablar de Jota Benz, el amigo con el que para de arriba para abajo Ivana Yturbe. "Yo al único chico reality que conozco es Mario Iriviarren", indicó la organizadora de eventos.



Al respecto, Jota Benz indicó que le parecía raro que Jessica Newton no lo conociera porque al parecer paraba muy atenta de las participaciones de la chica reality en Combate. "Que no se mete en mi vida", indicó el modelo.