Joaquín Escobar: El increíble cambio de look de "El Yoni" [VIDEO y FOTOS]

El actor Joaquín Escobar, conocido por su papel de Yoni en la serie Al Fondo Hay Sitio, cambió su look radicalmente. El actor se rapó el cabello y se dejó crecer la barbar, el resultado hace alucinar a sus seguidores.



Hace varios días Joaquín Escobar viene subiendo las fotos de su cambio de look en Facebook, sus seguidores le dicen que se ve mayor y que esa apariencia le va bien.



Las fotos de su cambio de look rápidamente se viralizaron en redes sociales, nadie puede creer el cambiazo que dio 'El Yoni'. Aunque algunos afirman que la cara de niño no se le quita ni con barba.

Joaquín Escobar fue entrevistado recientemente por Alejandra Guevara de la web especializada en arte, Cafe Society. En esta entrevista confesó que lleva 12 años haciendo actuación.



En esta entrevista Joaquín Escobar se refirió al final de Al Fondo Hay Sitio. "Para mí es una oportunidad de refrescarme y despejarme de Jhonny, en realidad yo lo tengo despejadísimo pero quizás la gente no y piensan que es el único trabajo que he hecho, cuando en realidad llevo 12 años en esto", relató.



Joaquín Escobar tienen más de 28.000 seguidores en Facebook, quienes le bromean pero sobre todo consideran que es un joven con talento.