Jonathan Maicelo: Santi Lesmes culpa a Beto Ortiz de su derrota por este motivo

Santi Lesmes, panelista de ‘Cuéntamelo todo’, cuadró a Beto Ortiz por criticar que el programa de espectáculos llevara a Milena Zárate a la pelea de Jonathan Maicelo, cuando el periodista fue una de las personas que ‘desconcentró’ al boxeador nacional.

“Beto Ortiz culpa a ‘Cuéntamelo todo’ de llevar a Milena a Estados Unidos, pero ella nunca estuvo en la habitación con Jonathan Maicelo. En cambio, él sí estuvo. Beto señala que había que dejarlo descansar y no pertubar su ambiente, entonces, qué hacía en la habitación de Maicelo horas previas al combate. Si vas como amigo, compras tu entrada y cuando acaba la pelea te acercas a saludarlo, pero las imágenes que compartió lo delatan porque se ve una habitación con jolgorio, chacota y risas”, comentó el español.

Luego añadió que Beto Ortiz no ha sido objetivo con sus afirmaciones.



“Es muy fácil echarle la culpa a Milena, antes que decir: ‘yo sí estuve, me ganó la euforia y el fanatismo por Jonathan Maicelo’. Tenía un concepto agridulce de Beto, por el anterior programa que conducía, y siempre lo criticaba, pero esperaba que en su faceta de periodista mantuviera la objetividad, pero me decepciona un poco con sus ataques”, dijo.