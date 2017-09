Gisela Valcárcel cuadra a Jonathan Maicelo por ausentarse en El Gran Show y revela esto del boxeador [VIDEO]

Jonathan Maicelo estuvo ausente en la segunda gala de El Gran Show. Por ese motivo, César Távara fue convocado para reemplazar al boxeador en la pista de baile. Sin embargo, Gisela Valcárcel le dedicó varios minutos al participante.

Al parecer, Jonathan Maicelo decidió viajar el día miércoles fuera del país y no avisó a la producción sobre esto. Recordemos que el boxeador tuvo un accidente de tránsito donde su mano quedó herida. Por eso, la conductora de El Gran Show habló fuerte y claro sobre el incumplimiento del contrato de parte del deportista.

"Quienes están en esta pista son profesionales. Al igual que en alguna empresa, de diez a veces uno dice: 'te firmé pero no quiero venir' (...) Entonces uno para qué quiere una persona que no es muy segura. Hay que cuidar a Jonathan Maicelo con sus manos. Eso es lo primero que yo hubiera hecho. Pero me hubiese encantado que él cogiera el teléfono y hablara con alguno de los productores. Eso es lo de gente.", comentó Gisela Valcárcel.

Ahí no quedó todo. La conductora de El Gran Show dejó en claro que el 'achorado' no queda bien siempre, en clara alusión a Jonathan Maicelo. Aunque lamentó su ausencia, Gisela Valcárcel le deseó lo mejor en su carrera como boxeador.

Gisela Valcárcel sobre Jonathan Maicelo

"No siempre el mejor achorado es el que va a quedar bien. El achorado bacán es para un ratito. A la gente se le conoce por sus buenos pasos en la vida y yo deseo que esos diversos pasos de Jonathan Maicelo sean los pasos de un campeón, de un boxeador. Y los convenios están para cumplirse y las personas para hablar", declaró Gisela Valcárcel.

Durante la intervención de la conductora del programa de baile, Carlos Cacho también dio su descargo. Recordemos que el jurado y el boxeador tuvieron un intercambio de palabras en la primera gala de El Gran Show. El maquillador le recordó su amistad con Milena Zárate y el deportista terminó por soltar una fuerte frase.

Incluso, tras finalizar el programa, Carlos Cacho acusó a Jonathan Maicelo de agredirlo cuando se encontraron cerca al baño. El boxeador negó esta fuerte revelación. Esta vez, el maquillador volvió a reiterar el lamentable momento y Gisela Valcárcel lo apoyó.

"Yo no sé por qué él se incomodó que yo le haga un comentario sobre ella cuando me parece una mujer estupenda (...) El encuentro que tuve con él en el baño, te lo comenté en tu camerino con tu productor fue real. Y yo estaba con dos personas", declaró Carlos Cacho.

Ante esto Gisela Valcárcel comentó: "Por supuesto Carlos. Por supuesto. La vida me ha enseñado un poco a darme cuenta quién dice la verdad y quién no", manifestó la conductora de El Gran Show.

Jonathan Maicelo se enfrenta a Carlos Cacho (América TV)

