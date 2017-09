Jonathan Maicelo negó ser una persona malcriada e irresponsable y aseguró que el equipo de producción de ‘El Gran Show’ tenía conocimiento de que no iba a participar más en el programa de baile.



“Tuve un problemita con la gente de ‘El Gran Show’. Ellos dijeron que abandoné el programa, pero es mentira. Se dio el accidente (en la mano) el día viernes, el sábado que bailé se rompió un punto y les dije que no iba a continuar. Soy una persona responsable, les avisé. Además, ni siquiera me pagaron la fecha”, afirmó Jonathan Maicelo, quien inauguró su anticuchería ‘Yo la lucho’, en Chorrillos.



¿Tuviste oportunidad de conversar con Gisela Valcárcel para aclarar el malentendido?

Me gustaría conversar, pero recuerda que Gisela es una diva, por decirlo así. No tengo su teléfono celular para decirle: Gisela, me pasó lo del accidente y no voy a poder ir’, pero cómo hago para llamarla, a la producción se lo hice saber. Una cosa es que no le hayan informado a ella y me dejaron mal a mí.



Jonathan Maicelo se enfrenta a Carlos Cacho (América TV)

¿Te arrepientes de haber aceptado bailar en esta temporada?

No, muchas veces asistí a ‘El Gran Show’ cumpliendo sueños y retos. Estoy muy agradecido con el programa por los casos sociales que apoyé.



Gisela comentó que te notó cambiado, que no eres el mismo de antes, como que habías perdido la humildad...

Para nada, la gente que me conoce, que diga eso de mí... yo lo que puedo decir es que soy un hombre responsable y trabajador. Otra cosa es que no sea el Maicelo de antes, porque tampoco seré el mismo hue... de antes, pero soy una persona que trata de ayudar a la gente.



Carlos Cacho dijo que intentaste agredirlo detrás cámaras.

Dijo que lo empujé, eso no es verdad, es una calumnia.

