Jonathan Maicelo desmiente a Gisela Valcárcel: Esta es la razón por la que no asistió a El Gran Show [VIDEO]

Jonathan Maicelo habla claro. No fue suficiente con enviar una indirecta Gisela Valcárcel por redes sociales después que la conductora le dedicara un largo mensaje en El Gran Show. El boxeador respondió directamente a la 'Señito' por jalarle las orejas en el reality de baile.

Recordemos que Gisela Valcárcel habló sobre la ausencia de Jonathan Maicelo en El Gran Show. La conductora lamentó que el boxeador no se haya comunicado con nadie de la producción para avisar sobre su inasistencia.

"Quienes están en esta pista son profesionales. Al igual que en alguna empresa, de diez a veces uno dice: 'te firmé pero no quiero venir' (...) Entonces uno para qué quiere una persona que no es muy segura. Hay que cuidar a Jonathan Maicelo con sus manos. Eso es lo primero que yo hubiera hecho. Pero me hubiese encantado que él cogiera el teléfono y hablara con alguno de los productores. Eso es lo de gente.", comentó Gisela Valcárcel.

Estas palabras no fueron del agrado de Jonathan Maicelo. Por eso, el boxeador decidió utilizar su cuenta Twitter para desmentir a la conductora de El Gran Show.

"Tuve un accidente que casi me cuesta la vida cuando estaba rumbo al ensayo. Le dejé saber a producción. Igual querían que baile. Ja", escribió Jonathan Maicelo a Trome.pe en Twitter.

tuve un accidente q casi me cuesta la vida,cuando estaba rumbo al ensayo,le deje saber a producción.igual querian q baile Ja — Jonathan Maicelo (@jonathanmaicelo) 10 de septiembre de 2017

