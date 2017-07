Santi Lesmes denunció a Jonathan Maicelo por golpearlo en Gamarra [VIDEO]

¡Todo se descontrola! Santi Lesmes entabló una denuncia contra Jonathan Maicelo por haberlo agredido. Según el panelista de Cuéntamelo Todo, ambos coincidieron en un evento en Gamarra donde sucedió el lamentable incidente.

Según cuenta Santi Lesmes, Jonathan Maicelo llegó a un desfile de modas organizado en Gamarra cuando lo vio. El español conversaba con el organizador del evento cuando el boxeador se acercó hasta donde estaba, lo agarró por el cuello y lo tiró contra una mesa.

"Me ha agredido frente a todo el mundo. Yo vine para hacer mi desfile, ha llegado y me ha pegado un manazo acá (en la nuca) Él me vio, se quedó parado a un metro, se dio la vuelta porque venía con otra 'punta', se giró y me pegó de frente. Me estampó la cabeza en una mesa", dijo Santi Lesmes.

Ante esta grave acusación, Jonathan Maicelo negó toda la acusación y señaló que era imposible golpear a Santi Lesmes porque no era 'el increíble Hulk'. Señaló además que si lo hubiese golpeado, lo hubiese desmayado.

Jonathan Maicelo y Santi Lesmes

"Asu mare, ni que yo fuera el increíble Hulk hermano. Ese tipo pesa más que yo. Yo peso 62 kilos. Yo no he golpeado a nadie. Que me enseñe su lesión. No le he metido una bofetada a nadie. Estás equivocado. Si yo tiro un lapo a alguien y lo botó contra una mesa, se hubiera desmayado no sé", dijo Jonathan Maicelo.

Pero no todo quedó ahí. Santi Lesmes entabló una denuncia contra Jonathan Maicelo. Además, le advirtió que, pese a que no le desea la cárcel a nadie, no se dejará amilanar por el boxeador.

La versión de Santi Lesmes fue corroborada por el organizador del evento, quien presenció el hecho. Además, varios testigos que estuvieron presentes para ver el desfile también contaron la misma versión, señalando que confundieron a Jonathan Maicelo con un delincuente por su forma de actuar.

Santi Lesmes denuncia a Jonathan Maicelo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.