Jonathan Maicelo soltó tremenda frase como animador en discotecas [VIDEO]

Jonathan Maicelo busca variedad. El boxeador no solo se luce como bailarín en El Gran Show: La Revancha. Ahora, decidió diversificar su carrera y aparecer como animador en una discoteca. El boxeador tuvo un discurso distinto a los chicos reality.

Jonathan Maicelo habló sobre la última pelea que tuvo en la que perdió por knockout contra el mexicano Ray Beltrán en el segundo round. Incluso, exhortó a todos los asistentes a levantarse cada vez que caigan.

"En la última pelea no me fue muy bien, pero igual sigo adelante que es lo que importa. ¡Cuántos no se caen y se levantan!¡Hay que levantarse una y un millón de veces, para salir adelante. Sobretodo por la familia!", dijo Jonathan Maicelo.

Lamentablemente, el discurso motivador del boxeador no continuó hasta el final de la velada. Jonathan Maicelo cambió de mensaje durante la animación del evento y terminó por soltar frases subidas de tono.

Jonathan Maicelo en discoteca

"Mucha calata porque estoy más arre... que la con... Estoy recontra arre... causa", dijo Jonathan Maicelo durante la animación del evento en una discoteca. La frase fue celebrada por sus compañeros en el escenario quienes soltaron una carcajada.

Como se sabe, Jonathan Maicelo se sumó a la nueva temporada de El Gran Show. El boxeador incluso tuvo un intercambio de palabras con el jurado Carlos Cacho. El maquillador le mencionó el nombre de Milena Zárate y todo se salió de control.

“¿Quién eres tú? A ti no te conoce nadie. Lo único que yo conozco de ti es que una vez vendiste a tu amigo en prisión”, fue la cruda respuesta de Jonathan Maicelo. Carlos Cacho se quedó sin palabras con la respuesta del boxeador. Recién tras su baile, el maquillador le respondió.

“En la vida como en el box, los golpes bajos nunca han sido válidos. Por lo tanto considero que las personas que piensan que mencionando un comentario, me ofenden o me hacen pasar vergüenza, lamento comunicarles que no es así. Mi vida siempre ha sido una vitrina. La gente sabe lo que me ha pasado, sabe que sigo aquí”, dijo Carlos Cacho.

Jonathan Maicelo se enfrenta a Carlos Cacho (América TV)

