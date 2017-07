Jonathan Maicelo 'choteó' feo a 'Metiche' y este reaccionó así [VIDEO]

Kurt Villavicencio, 'Metiche', panelista de ‘Cuéntamelo todo’, calificó como lamentables las expresiones del boxeador Jonathan Maicelo contra el programa.

“Así como él es boxeador, nosotros somos comunicadores sociales y opinamos en el programa. Me parece desagradable y fuera de lugar que nos califique con ese término (ca...). Pero cuando lo tuve al frente, se quedó callado”, dijo 'Metiche'.

Asimismo, precisó que Jonathan Maicelo no debería ‘hacerse el loco’ porque ha opinado varias veces sobre temas del espectáculo.

“Me molesta porque somos un programa de televisión. Me desagrada la actitud de Jonathan Maicelo. Si él es tan ‘machito’, porque llega con un montón de gente que lo cuida, por qué no me enfrenta. Si opina de Phillip Butters, Carlos Cacho, Beto Ortiz, es igual que nosotros, que no se haga el loco”, puntualizó 'Metiche'.