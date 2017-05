Jonathan Maicelo: Milena Zárate se defiende de acusaciones que la sindican como responsable de su derrota [VIDEO]

Después de la derrota de Jonathan Maicelo en el Madison Square Garden de Nueva York, Milena Zarate fue duramente criticada por haber sido una ‘distracción’ para el boxeador. Sin embargo, la ex pareja de Edwin Sierra salió a defenderse en el programa América Noticias Edición Dominical al decir que no estuvo con él ni antes, ni durante, ni después del encuentro deportivo.

‘Es curioso que justamente las personas que dicen quererlo y apoyarlo sean las personas que lo quemen. Porque pasar esos videos es quemarlo’, dijo en referencia a los registros que muestran a Jonathan Maicelo compartiendo con Beto Ortiz, entre otras estrellas de la farándula nacional.

‘Es poner al descubierto que no estuvo concentrado, enfocado, que estuvo haciendo otras cosas con una cantidad de gente que realmente yo no conozco’, afirmó Milena Zárate. Asimismo ratificó que ella solo lo vio un día antes de la pelea y que no interfirió en absoluto en cualquier actividad que haya podido desmejorar su rendimiento.

ARRIBA PERU SIEMPRE ...ya empiezo HOY a entrenar GRACIAS a DIOS @costarenatravel Una publicación compartida de Jonathan Maicelo (@jonathan_maicelo) el 24 de May de 2017 a la(s) 8:41 PDT

‘Yo no sabía que había estado con gente porque yo no tuve acceso a Jonathan sino un día anterior, antes de la pelea’, se defendió Milena Zárate claramente indignada por las ‘juntas’ de Jonathan Maicelo. ‘Es gracioso que sea a mí a la que señalen, cuando curiosamente no he sido yo la persona que ha estado con él, durante ni antes ni después de la pelea’, agregó la colombiana.

Milena Zárate sobre derrota de Jonathan Maicelo.

Cabe indicar que la prensa peruana rumoreó que Milena Zárate habría protagonizado un ‘cruce’ con la esposa de Jonathan Maicelo minutos antes de la pelea. Esto supuestamente habría ocasionado la desconcentración del chalaco quien terminó noqueado en el rin de box.

Hoy es el gran día, hoy entregaré todo en la pista. #elgranshow #baile #buensabado 👍👫 Una publicación compartida de Milena Zárate (@milenazarateof) el 22 de Ago de 2015 a la(s) 8:56 PDT

En ese momento Milena Zárate salió a defenderse en el programa Espectáculos donde dejó claro que su relación con Jonathan Maicelo es ‘estrictamente laboral’ y tiene que ver con los negocios que ambos comparten desde hace meses.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.