Jonathan Maicelo fue ovacionado y recibido como campeón en '¡Qué tal sorpresa!' [VIDEO]

El boxeador peruano Jonathan Maicelo regresó al Perú tras su pelea en el Madison Square Garden y aunque no pudo conseguir la victoria sí se quedó con el agradecimiento y respaldo de sus fieles seguidores que encuentran en él un ejemplo de superación.

Jonathan Maicelo visitió el programa '¡Qué tal sorpresa!' de Maricarmen Marín y Sergio Galliani para contar con detalle su experiencia tras su esperada pelea en Estados Unidos.

"Las cosas más difícles son las que más se disfrutan y yo ya he disfrutado muchas veces. No soy un conformista, voy ha seguir luchando. No me rindo, no conozco esa palabra", comentó Jonathan Maicelo.

Finalmente el boxeador peruano recibió una sorpresiva llamada de Ray Beltrán, su contendiente mexicano. El rival resaltó las cualidades del Jonathan Maicelo en el deporte de los puños.