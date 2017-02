Jorge Benavides descarta volver a trabajar con Carlos Álvarez [VIDEO]

El imitador Jorge Benavides pidió a sus colegas Carlos Álvarez y Fernando Armas que no se cuelguen de él, anunciando que podrían trabajar juntos en un nuevo proyecto, pues antes lo haría con ‘Mayimbú’.



“Me he sorprendido al saber que vengo siendo mencionado por dos conocidos comediantes (Carlos Álvarez y Fernando Armas), y les pediría no colgarse de mi nombre para aparecer en los medios”, dijo Jorge Benavides sobre estos rumores.



¿Te disgustaría trabajar con ellos?

Con lágrimas en los ojos agradezco tanto al señor Carlos Álvarez como a Fernando Armas por pelearse para trabajar conmigo en el futuro. Sin embargo, les pido que me den una semana de tiempo para decidir con quién trabajar. Aunque, creo que mejor lo haría con ‘Mayimbú’, ja, ja, ja...



¿Ya renovaste con Willax?

Lo más gracioso es que mi contrato acabó en diciembre del año pasado, y actualmente estamos poniéndonos de acuerdo para ver qué hacemos este año. Por mi parte, espero poder llegar a un acuerdo para seguir haciendo humor junto a mi elenco.



Recordemos que Jorge Benavides y Carlos Álvarez trabajaron por varios años en ‘El especial del humor’ en Latina.



