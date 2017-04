El actor cómico Jorge Benavides, cerebro de El Wasap de JB, reveló que durante las grabaciones de un sketch donde detienen por error a Luis Miguel, de Yo Sí Soy, Yuca estaba muy nervioso y olvidó sus líneas. Benavides reveló este hecho en una transmisión en vivo.

El hecho se produjo cuando Jorge Benavides le contó a sus seguidores que pronto podrían disfrutar de las grabaciones del programa. El actor cómico se refirió que los detrás de cámara de El Wasap de JB son tan divertidos como el programa.

"Por ejemplo ahora que hemos grabado lo de Luis Miguel argentino no saben todo lo que sufrimos con Yuca. Él se pone muy nervioso entonces tartamudea, se olvida la letra y eso nos causa mucha gracia", afirma Jorge Benavides.

Jorge Benavides siguió refiriéndose a los errores de Yuca durante las grabaciones de El Wasap de JB: " La verdad no me quejo, estos errores de Yuca no solo me entretienen a mí sino todo al elenco", afirmó el actor cómico.