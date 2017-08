Joselito Carrera: Te sorprenderá saber a qué se dedicaba antes de ser famoso [VIDEO y FOTOS]

El panelista del programa Espectáculos, Joselito Carrera, contó para el programa Estás en Todas a qué se dedicaba antes de ser famoso. El ex integrante de Esto es Guerra reveló que en su adolescencia se dedicó a ser "mil oficios".



Joselito Carrera contó que en sus vacaciones hacía de cobrador de combi junto a su tío. "De chiquito en las vacaciones las aprovechaba y me iba a cobrar con mi tío, él tenía una combi", explicó el ex guerrero.



El trabajaba siendo cobrador de combi de diciembre hasta abril que volvía a clases. "Me gustaba porque mi primos en vacaciones también paraban con platita, eso me servía para tener propinas", indicó Joselito Carrera.



Sus papás trabajaron en el mercado San Valentín junto a sus tías. Joselito Carrera era cobrador en una ruta de la Av. Guardia Civil en Chorrillos. El conductor nunca se olvida de sus orígenes y aún tiene muy buena relación con la gente que conoció por este trabajo.

Joselito Carrera actualmente es un panelista invitado al programa Espectáculos, en este espacio televisivo vivió un tenso momento con la modelo Brunella Horna ¿Y todo por qué? Por Christian Domínguez y Karla Tarazona. La rubia y el locutor de radio mostraron sus discrepancias por la expareja y no dudaron en discutirlo frente a cámaras.



¿Qué pasó? El programa 'Espectáculos' difundió una nota sobre cómo los peruanos calificaban a Christian Domínguez y Karla Tarazona en Gamarra. Al terminar, Brunella Horna calificó de 'cara de palo' al cumbiambero por todo el tema. Sin embargo, nadie en el set esperó que Joselito Carrera señalara lo siguiente:



"Estoy de acuerdo con lo que dice la gente y lo que acaba de decir Brunella: es un cara de palo. De acuerdo, pero estamos juzgando y lapidando a Christian Domínguez ¿Qué está haciendo Karla (...)? ¿No está haciendo lo mismo que el señor Blas? No están saliendo...", dijo Joselito Carrera.



Ante esto, Brunella Horna lo interrumpió y no dejó que terminara "¡No vas a comparar pues Joselito. La Chabelita se metió cuando estaban en la relación. En cambio Blas, después de no sé cuántos meses!... No vas a venir a comparar pues", dijo muy exaltada la rubia.