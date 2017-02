Josetty Hurtado: Hija de 'Chibolín' publica foto sin maquillaje y todo esto provoca [VIDEO y FOTOS]

La conductora y actriz de televisión Josetty Hurtado publicó en su Instagram una foto en la que aparece sin maquillaje, así se sumo a la tendencia de resaltar la belleza natural de las mujeres. Sus seguidores se lo agradecieron dedicándole elogios acerca de lo mejor que se le ve sin usar cosméticos.



En la fotografía, Josetty Hurtado aparece con pijama y desmaquillada, le desea una buena noche a sus seguidores y se muestra al natural.



La publicación en la cuenta de Instagram de Josetty Hurtado recibió 595 me gusta. La imagen fue publicada hace ocho horas, Josetty no para de recibir elogios de sus seguidores, quienes ven en la hija de 'Chibolín' un ejemplo de resistencia y perseverancia para lograr sus objetivos.

Wonder Woman Mode off Nite Nite 🌙 #wonderwoman #pjs #nite Una foto publicada por Josetty Hurtado 🎬 (@josetty1) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 9:24 PST

En el pasado, Josetty Hurtado enfrentó problemas de autoestima por su elevado peso. La joven pensó hasta en el suicidio, sin embargo, decidió ejercitarse y encontró en las pruebas físicas una forma de sentirse mejor con ella y con su cuerpo.



"Me mataba de hambre por dos meses, no comía, no tomaba desayuno. Como no lo haces bien regresa el hambre y volví a subir. Las depresiones vienen no por el peso sino por las redes sociales. La gente es muy cruel. ¿Qué pasa en la mente de las personas para hablar tan feo", reveló Josetty Hurtado en el programa Punto Final.



Josetty Hurtado utiliza su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores y publicar las duras rutinas de ejercicio a las que se somete. Sus seguidores siguen sus consejos para bajar de peso y fortalecer su masa muscular.